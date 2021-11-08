В общественном транспорте Челнов зафиксировано снижение количества пассажиров

В общественном транспорте Челнов на минувшей неделе наблюдалось значительное снижение пассажиропотока с 95 тыс. до 75 тысяч человек. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Илья Зуев.

«В настоящее время на линии работает 61 трамвай и 263 автобуса. Значительное снижение произошло в связи с нерабочими и праздничными днями. Надеемся, что ситуация исправится после начала рабочих дней», — отметил спикер.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что пассажиропоток наладится только в том случае, если горожане возьмутся за свою дисциплину и «прислушаются к голосу разума», пройдя вакцинацию.

«Если в ближайший период люди в возрасте 60+ не будут вакцинированы и не будут иметь QR-коды, то у этой категории граждан будут не очень радужные перспективы в плане транспортного обслуживания. Мы не можем тех, кто является потенциальным носителем коронавируса, пускать в общественный транспорт», — добавил Наиль Магдеев.

Ранее перевозчики Казани прокомментировали решение ввести систему QR-кодов в автобусах, о чем сообщало ИА «Татар-информ».