В Общественной плате Татарстана обсудили вопросы детской кибербезопасности

Сегодня в Общественной палате Татарстана обсудили вопросы защиты молодежи от информационных войн и киберпреступности.

В обсуждении приняли участие члены Общественной палаты, а также эксперты Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и Казанского юридического института Университета прокуратуры Российской Федерации. Участники встречи поговорили о том, как решить проблемные вопросы и предложили конкретные механизмы защиты несовершеннолетних лиц и молодежи в сети интернет.

Основными темами встречи стали буллинг, информационная безопасность молодежи, защита детей в интернете. Также эксперты поговорили о мировом опыте в этих вопросах.

«В стратегии национальной безопасности Российской Федерации, которая утверждена указом Президента, выделяется развитие безопасного информационного пространства и защита российского общества от идеологического и психологического воздействия. Такое воздействие на граждан, особенно на детей, ведет к насаждению разрушительных для нашей страны систем и ценностей: особенно эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицанию идеалов патриотизма», – рассказала Уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова.

Фото: © Елена Фенина «Татар-информ»

Детский омбудсмен подчеркнула необходимость развития комплексных мер, связанных с интернет-безопасностью.

«В том числе необходимо ввести возрастной ценз при регистрации в социальных сетях, а также допускать регистрацию только с разрешения родителей. Социальные сети открывают массу возможностей для злоумышленников, в том числе для вербовки несовершеннолетних», – добавила она.

В настоящее время ведутся разговоры о запрете использования соцсетей детьми младше 14 лет, отметила Светлана Захарова.

Детский омбудсмен привела в пример Австралию, Францию и Турцию, где уже приняты меры по ограничению использования детьми соцсетей.

«Количество угроз, которые существуют в онлайн-пространстве действительно расширились. Это и вовлечение в мошеннические схемы, начиная от дропперства и заканчивая передачей персональных данных, и вербовка в деструктивные сообщества, и кибербуллинг, и вовлечение в незаконный оборот различных цифровых активов. По итогам прошлого года, количество детей, вовлеченных в киберпреступления или мошеннические схемы выросло на 30%. Почти 70% детей сталкиваются с кибербуллингом. Статистика пока удручающая», – рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Булат Габдрахманов.

Он отметил, что после блокировки «Ватсапа» на 40% уменьшилось количество случаев кибермошенничеств.

С докладом также выступили эксперты из Белоруссии. Они подключились к обсуждению онлайн.

«Такое понятие, как “буллинг”, не наше, оно заимствованное. В определенном смысле оно ограничивает нас в наших возможностях в плане научных исследований и в плане профилактической работы. Более уместными будут такие понятия, как травля, издевательства, истязания. Поддерживая англоязычную терминологию, мы фактически поддерживаем политику отмены русской культуры, в том числе и белорусской культуры, которую пытаются заменить западно-европейской и американской культурой», – отметил директор Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси Игорь Мороз.

Фото: © Елена Фенина «Татар-информ»

По статистике лаборатории Касперского на 2025 год, примерно 10% детей получали оскорбления онлайн, 17% знали о случаях среди друзей.

«Последствия – это сниженная самооценка, замкнутость. В целом, это дети от 13 до 15 лет, именно в этом возрасте контроль родителей слабеет. Также исследования показывают, что 10% учащихся отметили, что сами высмеивали других. 48% постоянно подвергаются злым шуткам в их адрес, кого-то травят из-за внешнего вида. По результатам опроса, 23% детей могут стать жертвами буллинга, 34% опрошенных рассказали, что имеют роль преследователя», – рассказала начальник отдела методологического обеспечения криминологических экспертиз Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси Ольга Топорикова.

Она отметила, что агрессивное поведение часто не проходит в школьные годы и продолжает проявляться в студенчестве.