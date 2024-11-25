Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Общественной палате РТ состоялся круглый стол «Сохранение традиционных ценностей»
В Общественной палате Татарстана состоялся круглый стол «Сохранение традиционных ценностей: опыт, новые практики, вопросы». Заседание прошло к двухлетию со дня принятия указа Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
«Прошло 2 года с приятия указа, но есть и вопросы, и новые практики. Для нас, как республики, без преувеличения этот указ пришел на вспаханную землю. Те традиционные ценности, которые были провозглашены в указе Владимира Путина, значились основой государственной политики нашей республики: и единство народов, и межнациональное согласие, и сохранение самобытной культуры всех народов республики», — открыла круглой стол председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.
В заседании приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, министр культуры РТ Ирада Аюпова, уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, а также представители академического сообщества России и Татарстана, государственных и некоммерческих организаций.
«Эта политика не выстрелит, если она будет только нарративом государства. Эта политика может быть выстроена только в той ситуации, когда будет эффективная коммуникация государства и сообщества, если будет обратная связь в лице каждого жителя республики, каждого жителя страны. Партнерство в интересах не отдельных ячеек, учреждений или групп, а в интересах нас всех. Это очень эффективный этап в построении гражданского общества», — рассказала журналистам Аюпова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»