В Общественной палате РТ состоялся круглый стол «Сохранение традиционных ценностей»

В Общественной палате Татарстана состоялся круглый стол «Сохранение традиционных ценностей: опыт, новые практики, вопросы». Заседание прошло к двухлетию со дня принятия указа Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Прошло 2 года с приятия указа, но есть и вопросы, и новые практики. Для нас, как республики, без преувеличения этот указ пришел на вспаханную землю. Те традиционные ценности, которые были провозглашены в указе Владимира Путина, значились основой государственной политики нашей республики: и единство народов, и межнациональное согласие, и сохранение самобытной культуры всех народов республики», — открыла круглой стол председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

В заседании приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, министр культуры РТ Ирада Аюпова, уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, а также представители академического сообщества России и Татарстана, государственных и некоммерческих организаций.

«Эта политика не выстрелит, если она будет только нарративом государства. Эта политика может быть выстроена только в той ситуации, когда будет эффективная коммуникация государства и сообщества, если будет обратная связь в лице каждого жителя республики, каждого жителя страны. Партнерство в интересах не отдельных ячеек, учреждений или групп, а в интересах нас всех. Это очень эффективный этап в построении гражданского общества», — рассказала журналистам Аюпова.