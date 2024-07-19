В Общественной палате РТ рассказали о новом инструменте продвижения НКО

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Публичная отчетность некоммерческих организаций стала популярным инструментом их продвижения, заявили на втором заседании VI Форума социально ориентированных некоммерческих организаций, которое прошло сегодня, 19 июля, в Общественной палате РТ.

«Сегодня секция посвящена такому интересному формату работы НКО, как публичная отчетность. НКО отчитываются перед своими грантодателями, но в последние годы публичная отчетность стала популярной как инструмент продвижения, элемент новой культуры работы НКО», — рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Публичная отчетность — это новая политика некоммерческих организаций, подразумевающая открытость не только для обеспечителей, а абсолютно для всех. Подобной открытости председатель Общественной палаты РТ, по ее словам, ждет от каждой НКО.

«Это формат работы, которого мы хотим от всех НКО. Это поднимает доверие к некоммерческому сектору», —уверена Валеева.

В заседании приняли участие организации, котоые уже активно пользуются инструментом публичной отчетности, а также принимают участие в конкурсах отчетности среди коммерческих и некоммерческих организаций. Среди них АБНО «Новый век», НКО «Без бергэ», благотворительные фонды «Татнефть» и «Альпари».

«Сегодня представлены организации, которые уже проявили себя в этой работе, но главным образом мы даем своеобразный мастер-класс для других [организаций]», — объяснила Зиля Валеева.

VI Форум социально ориентированных некоммерческих организаций проходит с 17 июля, а в конце сентября состоится заключительное, пленарное заседание. На сегодняшний день поддержка НКО — одно из важнейших направлений для Татарстана, привела слова Раиса РТ Рустама Минниханова Валеева.