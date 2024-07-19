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Общество 19 июля 2024 12:18

В Общественной палате РТ рассказали о новом инструменте продвижения НКО

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В Общественной палате РТ рассказали о новом инструменте продвижения НКО
Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Публичная отчетность некоммерческих организаций стала популярным инструментом их продвижения, заявили на втором заседании VI Форума социально ориентированных некоммерческих организаций, которое прошло сегодня, 19 июля, в Общественной палате РТ.

«Сегодня секция посвящена такому интересному формату работы НКО, как публичная отчетность. НКО отчитываются перед своими грантодателями, но в последние годы публичная отчетность стала популярной как инструмент продвижения, элемент новой культуры работы НКО», рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Публичная отчетность это новая политика некоммерческих организаций, подразумевающая открытость не только для обеспечителей, а абсолютно для всех. Подобной открытости председатель Общественной палаты РТ, по ее словам, ждет от каждой НКО.

«Это формат работы, которого мы хотим от всех НКО. Это поднимает доверие к некоммерческому сектору», —уверена Валеева.

В заседании приняли участие организации, котоые уже активно пользуются инструментом публичной отчетности, а также принимают участие в конкурсах отчетности среди коммерческих и некоммерческих организаций. Среди них АБНО «Новый век», НКО «Без бергэ», благотворительные фонды «Татнефть» и «Альпари».

«Сегодня представлены организации, которые уже проявили себя в этой работе, но главным образом мы даем своеобразный мастер-класс для других [организаций]», — объяснила Зиля Валеева.

VI Форум социально ориентированных некоммерческих организаций проходит с 17 июля, а в конце сентября состоится заключительное, пленарное заседание. На сегодняшний день поддержка НКО — одно из важнейших направлений для Татарстана, привела слова Раиса РТ Рустама Минниханова Валеева.

Цели форума повышение эффективности взаимодействия некоммерческих организаций с органами власти для решения актуальных социальных проблем современного общества, обмен опытом работы, а также обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения.

#Общественная палата РТ #Некоммерческие организации #Зиля Валеева
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