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В Общественной палате РТ рассказали о новом инструменте продвижения НКО
Публичная отчетность некоммерческих организаций стала популярным инструментом их продвижения, заявили на втором заседании VI Форума социально ориентированных некоммерческих организаций, которое прошло сегодня, 19 июля, в Общественной палате РТ.
«Сегодня секция посвящена такому интересному формату работы НКО, как публичная отчетность. НКО отчитываются перед своими грантодателями, но в последние годы публичная отчетность стала популярной как инструмент продвижения, элемент новой культуры работы НКО», — рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.
Публичная отчетность — это новая политика некоммерческих организаций, подразумевающая открытость не только для обеспечителей, а абсолютно для всех. Подобной открытости председатель Общественной палаты РТ, по ее словам, ждет от каждой НКО.
«Это формат работы, которого мы хотим от всех НКО. Это поднимает доверие к некоммерческому сектору», —уверена Валеева.
В заседании приняли участие организации, котоые уже активно пользуются инструментом публичной отчетности, а также принимают участие в конкурсах отчетности среди коммерческих и некоммерческих организаций. Среди них АБНО «Новый век», НКО «Без бергэ», благотворительные фонды «Татнефть» и «Альпари».
«Сегодня представлены организации, которые уже проявили себя в этой работе, но главным образом мы даем своеобразный мастер-класс для других [организаций]», — объяснила Зиля Валеева.
VI Форум социально ориентированных некоммерческих организаций проходит с 17 июля, а в конце сентября состоится заключительное, пленарное заседание. На сегодняшний день поддержка НКО — одно из важнейших направлений для Татарстана, привела слова Раиса РТ Рустама Минниханова Валеева.
Цели форума — повышение эффективности взаимодействия некоммерческих организаций с органами власти для решения актуальных социальных проблем современного общества, обмен опытом работы, а также обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения.
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