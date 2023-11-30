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В Общественной палате РТ пройдет горячая линия по вопросам установления инвалидности
Горячая линия по вопросам установления инвалидности, мерам социальной поддержки, трудозанятости пройдет 1 декабря в Общественной палате Татарстана. Еще одной темой, которая будет обсуждена, станет участие в национальном чемпионате «Абилимпикс».
Граждане могут обратиться на горячую линию по телефону 8(800)350-44-72 с 10.00 до 12.00. Обращения также принимаются через интернет-приемную Общественной палаты Республики Татарстан до полуночи 30 ноября.
Организаторы горячей линии выступают Комиссия по социальным вопросам, благотворительности и развитию некоммерческого сектора, Комиссия по развитию образования, науки и просветительской деятельности, Министерство труда, занятости и социальной защиты, Общественная комиссия ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ», Отделение пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан.
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