В Общественной палате РТ пройдет горячая линия по вопросам установления инвалидности

Горячая линия по вопросам установления инвалидности, мерам социальной поддержки, трудозанятости пройдет 1 декабря в Общественной палате Татарстана. Еще одной темой, которая будет обсуждена, станет участие в национальном чемпионате «Абилимпикс».

Граждане могут обратиться на горячую линию по телефону 8(800)350-44-72 с 10.00 до 12.00. Обращения также принимаются через интернет-приемную Общественной палаты Республики Татарстан до полуночи 30 ноября.

Организаторы горячей линии выступают Комиссия по социальным вопросам, благотворительности и развитию некоммерческого сектора, Комиссия по развитию образования, науки и просветительской деятельности, Министерство труда, занятости и социальной защиты, Общественная комиссия ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ», Отделение пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан.