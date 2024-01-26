В Общественной палате Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве с НКО

© Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Сегодня днём в Общественной палате Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве с общественными и некоммерческими организациями и объединениями. Целью встречи стало участие граждан в наблюдении за проведением выборов Президента России, которые пройдут в марте, и выборов депутатов седьмого созыва Государственного Совета РТ.

В мероприятии приняли участие председатель РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров, председатель Регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в РТ Дмитрий Шиллер и другие представители общественных и некоммерческих организаций.

«Республику ожидает выборный процесс, мы избираем Президента Российской Федерации. Дальше у нас стартуют выборы депутатов Государственного совета РТ, и очень важно, чтобы выборы были прозрачными и честными. Именно поэтому мы, как представители самой массовой общественной организации, приняли решение о подписании соглашения с Общественной палатой по проведению чистых и открытых выборов. Поскольку гражданский долг каждого гражданина России – принять участие в выборах», – рассказала «Татар-информу» председатель союза «Федерации профсоюзов Республики Татарстан» Елена Кузьмичева.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии РТ Азат Гайнутдинов рассказал, что их организация осуществляет контроль в местах лишения свободы. Их функция заключается в слежке за тем, чтобы выборы проходили честно.

«У нас в Республиканском штабе общественного наблюдения продолжается работа по подготовке наблюдателей, и в том числе сейчас идёт активный период подписания соглашений по организации общественного наблюдения. Мы подписываем с различными общественными организациями, движениями, с представителями некоммерческого сектора, со всеми, кто хочет участвовать в этой работе, потому что сегодня общественное наблюдение – это неотъемлемая часть всех выборов, которые происходят на территории нашей страны», – подчеркнула председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева.

Сегодня подписали соглашение ещё с 10 организациями, среди которых были и студенческие отряды, и республиканская Федерация профсоюзов, представители организаций рабочей молодёжи и другие.

Зиля Валеева рассказала, что они готовятся подписать соглашение с представителями партий, которые выдвигают своих кандидатов, и если они захотят участвовать в совместной работе по подготовке наблюдателей, Общественная палата готова поделиться таким опытом.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»