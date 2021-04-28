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Ру Тат
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28 апреля 2021  23:05

В Общественной палате РТ ответят на вопросы об иммунизации

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30 апреля с 10.00 до 11.30 в Общественной палате РТ будет работать «горячая линия» в рамках Европейской недели иммунизации, направленной на повышение осведомленности людей о важности иммунизации для здоровья и благополучия.

На вопросы ответят руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, председатель Комиссии Общественной палаты РТ по здравоохранению и экологии Владимир Менделевич, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РТ Халит Хаертынов.

Обращения будут приниматься через интернет-приемную Общественной палаты РТ до 30 апреля 2021 года https://oprt.tatarstan.ru/ipriem/message-form.htm, а также 30 апреля — по телефону «горячей линии» 8(800)350-44-72 с 10.00 до 11.30.

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