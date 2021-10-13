Специалист ответит на вопросы казанцев о Всероссийской переписи населения

В Общественной палате Татарстана пройдет прямая линия «Что вы еще не знаете о переписи?». Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан Наталья Гатауллина ответит на вопросы граждан, касающихся Всероссийской переписи населения.

Напомним, всероссийская акция пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Интересующие вопросы граждане смогут задать по телефону 8(800)350-44-72 или заранее через интернет-приемную Общественной палаты Республики Татарстан.

Прямая линия состоится 14 октября 2021 года в 16.00.