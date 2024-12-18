В Общественной палате РТ открыли завершающий этап программы «Народы БРИКС выбирают жизнь»

В Общественной палате РТ прошла пресс-конференция, приуроченная к финальным мероприятиям российского этапа Международной социально-культурной и деловой программы «Народы БРИКС выбирают жизнь».

«Вы знаете, что наша страна всегда была открытой. Республика имеет опыт международного сотрудничества не только на уровне глав государства и бизнеса, но и сотрудничества общественных организаций и некоммерческого сектора. Очень важно посмотреть в изменившихся условиях, насколько возможности для гражданских сообществ остаются с тем, чтобы поддержать лучшие устремления глав государств и национальных лидеров. С этой целью с 2023 года проводятся круглые столы с привлечением широкого круга общественности», — открыла заседание о работе круглых столов в рамках сотрудничества стран БРИКС председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Российский этап программы прошел в Москве, Московской и Тверской областях, Алтайском крае. Казанский этап программы, который пройдет с 18 по 19 декабря, предполагает серию круглых столов с участием гражданского, академического и бизнес-сообщества. Особым событием станет исполнение гимна народов БРИКС, созданного молодежью стран объединения в рамках международного конкурса.

Основная миссия программы «Народы БРИКС выбирают жизнь» – способствовать объединению народов стран объединения через совместную реализацию многосторонних проектов в различных сферах: науке, культуре, образовании, предпринимательстве.

«Большая международная программа, которая была запущена Россотрудничеством в 2009 году, когда запустился БРИКС, направлена на расширение гуманитарно-общественной дипломатии», — добавил ответственный секретарь проекта, советник ректора Казанского инновационного университета им. В. Тимирясова по стратегическим инициативам Олег Агапов.

Серия мероприятий посвящена 195-летию со дня рождения Льва Толстого, 155-летию Махатмы Ганди, 150-летию Николая Рериха, 70-летию установления торговых отношений между Россией и Индией.