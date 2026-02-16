В Общественной палате РТ обсудят итоги работы социальных министерств
В Республике Татарстан продолжается реализация проекта по публичному формированию целей и задач органов исполнительной власти и общественному контролю за их исполнением. Его ключевые принципы – открытость процессов, широкий охват направлений деятельности и привлечение экспертов и жителей к оценке результатов работы ведомств.
С 17 по 20 февраля 2026 года проект перейдет в очный этап. В Общественной палате РТ (Казань, ул. Батурина, 7, зал 137) пройдут публичные обсуждения итогов реализации целей и задач шести республиканских социальных министерств за 2025 год.
Формат открытого диалога позволит оценить эффективность деятельности министерств, обозначить достижения и выявить проблемные вопросы.
Ознакомиться с детальными отчетами жители могут на официальном сайте проекта. К участию приглашаются граждане, представители общественных организаций и экспертного сообщества.
Участие возможно по предварительной регистрации, которая завершается за сутки до даты соответствующего обсуждения.
График проведения общественных обсуждений:
- 17 февраля в 10:00 – Министерство культуры Республики Татарстан – ссылка на регистрацию;
- 17 февраля в 15:00 – Министерство спорта Республики Татарстан – ссылка на регистрацию;
- 18 февраля в 13:00 – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан – ссылка на регистрацию;
- 19 февраля в 13:00 – Министерство здравоохранения Республики Татарстан – ссылка на регистрацию;
- 19 февраля в 16:00 – Министерство образования и науки Республики Татарстан – ссылка на регистрацию;
- 20 февраля в 16:00 – Министерство по делам молодежи Республики Татарстан – ссылка на регистрацию.