Общество 16 февраля 2026 12:16

В Общественной палате РТ обсудят итоги работы социальных министерств

В Республике Татарстан продолжается реализация проекта по публичному формированию целей и задач органов исполнительной власти и общественному контролю за их исполнением. Его ключевые принципы – открытость процессов, широкий охват направлений деятельности и привлечение экспертов и жителей к оценке результатов работы ведомств.

С 17 по 20 февраля 2026 года проект перейдет в очный этап. В Общественной палате РТ (Казань, ул. Батурина, 7, зал 137) пройдут публичные обсуждения итогов реализации целей и задач шести республиканских социальных министерств за 2025 год.

Формат открытого диалога позволит оценить эффективность деятельности министерств, обозначить достижения и выявить проблемные вопросы.

Ознакомиться с детальными отчетами жители могут на официальном сайте проекта. К участию приглашаются граждане, представители общественных организаций и экспертного сообщества.

Участие возможно по предварительной регистрации, которая завершается за сутки до даты соответствующего обсуждения.

График проведения общественных обсуждений:

