В Общественной палате РТ обсудили вовлечение жителей в управление многоквартирными домами

В Татарстане совершенствуются механизмы обратной связи между жильцами многоквартирных домов и управляющими организациями, это повышает качество и комфортность жизни людей. Вместе с тем дальнейший рост эффективности в этой сфере во многом связан с вовлечением самих жильцов в процессы домового управления. Такое мнение высказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева в ходе круглого стола на жилищную тематику, проведенного в рамках V Республиканского форума социально ориентированных НКО.

Участники встречи обсудили вопросы управления многоквартирными домами в республике через товарищества собственников жилья (ТСЖ), эффективность их взаимодействия с управляющими компаниями, особенности проведения капитального ремонта, обращения граждан в систему «Народный контроль» и другие аспекты этой темы.

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Зиля Валеева напомнила, что жизнь большинства горожан, особенно в крупных мегаполисах, неразрывно связана с многоквартирными домами. Поэтому вопросы их функционирования и эффективного управления касаются практически каждого.

«Что такое многоквартирный дом? Это соседи, это разные люди под одной крышей. Поэтому очень важно наладить их взаимодействие. Ведь многоквартирный дом — это дом для каждого из его жильцов, он должен быть чистым, уютным и комфортным. Очень важно, чтобы люди своевременно получали отклик на домовые проблемы со стороны управляющей компании. Но чтобы всё это эффективно работало, сами жильцы должны так же ответственно относиться и к своей квартире, и к своему дому», — подчеркнула Валеева.

По ее словам, сегодня эффективное управление домом — это не только ремонтные бригады и управляющие компании.

«Это еще и позиция самих граждан. Когда такая заинтересованность есть, становится реальным обеспечить порядок, культуру содержания дома и комфорт в нем. Именно такие практики мы обсуждаем сегодня на нашем круглом столе», — заключила Зиля Валеева.

Другим важным аспектом надлежащего функционирования больших многоквартирных домов является живая и оперативная связь между жителями и управляющими организациями, отметила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Одним из ключевых путей коммуникации здесь является платформа «Народный контроль», через которую ведется фиксация обращений жильцов по самым разным вопросам. В настоящее время система становится еще более «живой», гибкой и доступной для людей.

«В настоящее время в системе „Народный контроль“ действует более 102 направлений. Чтобы улучшить качество ее работы и ускорить рассмотрение обращений граждан, в этом году мы непосредственно подключили в систему управляющие компании. Чтобы обращение граждан сразу же попадало в исполком, а оттуда — напрямую в управляющую организацию. Это повышает контроль, качество ответов, сроки рассмотрения», — пояснила Сабурская.

По ее словам, направление ЖКХ платформы «Народный контроль» не теряет своей актуальности. Если в прошлом году на эту тему поступило примерно 4 тыс. обращений, то за прошедшие полгода эта цифра уже достигла 3 тыс.

«Жители обращаются по поводу горячего водоснабжения, уборки подъездов и дворов, освещения и отопления. И в каждом случае управляющие организации должны оперативно подключиться к решению проблем, отреагировать на обращение людей. И мы уже видим результаты — количество дней рассмотрения обращений сократилось», — подытожила Сария Сабурская.

Участниками круглого стола стали представители Государственной жилищной инспекции республики, Комитета ЖКХ и Управления административно-технической инспекции Казани, руководители некоммерческих организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья.