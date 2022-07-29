В Общественной палате РТ обсудили вовлечение некоммерческого сектора в госзакупки

С каждым годом отношение татарстанских властей к некоммерческому сектору меняется. В том числе нововведения касаются документов по поддержке субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций, что развивает правильную конкурентную среду по предоставлению государственных услуг. Такое мнение озвучила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева на круглом столе, посвященном некоммерческому сектору в госзакупках. Встреча прошла в рамках Республиканского форума социально ориентированных НКО.

Фото: пресс-служба Общественной палаты РТ.

«Во благо граждан в этой деятельности должны участвовать все, кто может оказывать эти услуги качественно, так, чтобы в этом прежде всего были заинтересованы сами граждане. В этом направлении Республика Татарстан ведет целенаправленную работу и, конечно же, эта тема для отдельных министерств и ведомств в числе приоритетных», – заметила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Участники заседания обсудили вопросы участия некоммерческого сектора и малого предпринимательства в сфере государственных закупок, барьеры в сфере оказания услуг, особенности участия социально ориентированных НКО в закупках контрактной системы, эффективный опыт регионов и др.

Зиля Валеева напомнила, что в прошлом году заместителем Премьер-министра РТ Лейлой Фазлеевой была подписана дорожная карта по обеспечению поэтапного доступа негосударственных социальных организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению.

«Мне кажется, двадцать одно мероприятие комплексного плана должны обеспечить широкое вовлечение организаций коммерческого сектора, готовых к конкурентной работе», – отметила председатель Общественной палаты РТ.

Фото: пресс-служба Общественной палаты РТ.

По ее словам, на сегодняшний день в республиканском Реестре поставщиков социальных услуг числится около 23 организаций. «Мы сконцентрированы не на числе механического увеличения. Мы за то, чтобы изначально формировалась правильная конкурентная среда», – добавила она.

Как рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова, по состоянию на 1 апреля 2022 года удельный вес негосударственных организаций социального облуживания в общем количестве составляет 23,4 %. Данный результат гораздо выше обозначенного целевого показателя в программе, что демонстрирует динамику развития некоммерческого сектора по предоставлению услуг.

«Еще несколько лет назад этот показатель составлял 0,1%. Сейчас это серьезный показатель. В 2021 году около 1,3 тыс. негосударственных организаций работали в этой области как поставщики услуг, из них 1,2 тыс. социально ориентированных НКО», – отметила председатель комиссии Общественной палаты РФ.

По ее словам, больше всего социально ориентированных НКО в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. «На втором месте – Нижегородская область, на третьем – Ленинградская, на четвертом – Новосибирский регион, на пятом – Пермский край. Шестое место занимает Республика Татарстан, что очень неплохо», – подчеркнула Елена Тополева-Солдунова.

Как отметила заместитель председателя Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ольга Сидорова одним из ключевых факторов эффективности региона является модернизация комплексных мер, направленных на поддержку социально ориентированных НКО.

«Общественная палата региона с самого начала инициировала налоговые и имущественные льготы. Также мы создали финансовую поддержку некоммерческим организациям – это микрозаймы для НКО. Его объем составляет до 5 млн рублей, процентная ставка 2,5%. Это достаточно интересный продукт, пользующийся успехом», – рассказала спикер.

Помимо этого, Общественная палата Югры создала рейтинг среди муниципальных образований по созданию условий развития для некоммерческих и коммерческих организаций. Фактически рейтинг стимулирует глав муниципальных образований на то, чтобы конкурировать между собой в тех или иных показателях, что положительно отражается на результатах региона.

«В ходе активной работы Общественной палаты негосударственных поставщиков насчитывается 42%, и думаю, в скором времени мы приблизимся к 50%. Каждый четвертый житель пользуется услугами или продуктами негосударственных поставщиков, что говорит о высоком уровне доверия», – подчеркнула Ольга Сидорова.

Основными камнями преткновения, возникающими на пути НКО, являются соответствие уставу, обеспечение заявки и исполнение, необходимость открытости специального счета, ограничение оборотных средств, налоги и банковские расходы, считает президент РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» Никита Баталов.

Предложения от представителей НКО касались и утверждения единых тарифов на социальные услуги для всех субъектов РФ. «При этом необходимо учитывать, что каждый регион обладает различными размерами заработной платы, различными климатическими условиями и условиями проживания, а также стоимостью на те или иные услуги и продукты. Так что пока это не представляется возможным», – добавил Никита Баталов.

Участниками обсуждения стали представители Общественной палаты РТ, заместитель председателя Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также руководители некоммерческих организаций.