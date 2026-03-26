В Общественной палате РТ обсудили вопросы взаимодействия частных и государственных клиник

Фото: Минздрав РТ

В Общественной палате Татарстана прошло совместное заседание представителей Минздрава РТ, Росздравнадзора, Госсовета республики, медицинских ассоциаций и руководителей государственных и частных клиник. Участники собрались, чтобы обсудить вопросы взаимодействия государственных и частных медучреждений.

Отдельно говорили о том, что частным клиникам и Минздраву республики нужен более удобный и постоянный канал коммуникации. Также участники поддержали идею активнее развивать профессиональные сообщества по разным специальностям.

Среди обсуждаемых тем – вопросы интеграции частных медицинских организаций в единую информационную систему здравоохранения республики, соблюдения клинических рекомендаций и преемственности лечения.

Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев в заключительном слове отметил важность продолжения совместной работы и формирования единых подходов к развитию системы здравоохранения.

По итогам заседания была принята резолюция, включающая предложения участников. Работа по обозначенным направлениям будет продолжена в рамках проифильных комиссий и рабочих групп.