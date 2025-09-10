В Общественной палате России предупредили о рисках концепции «бежевых мам» для детей

Тренд на так называемых «бежевых мам», выбирающих исключительно приглушенные, пастельные тона и ограничивающих ребенка в палитре впечатлений и эмоций, может быть вреден для формирования личности, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Проблема "бежевых мам" сейчас скорее является хайпом, чем распространенной практикой. Возможно, это попытка некоторых женщин уйти в минимализм или вызвать ажиотаж в соцсетях. Несмотря на это, "пастельное" воспитание все же может вызывать проблемы. Мир детства должен быть наполнен яркими эмоциями и впечатлениями», – отметил эксперт.

По словам Рыбальченко, наилучший вариант – когда в семье есть чувство меры и адекватная культура потребления. Если перекосы все же возникают, исправить их можно через социализацию.

«Чем раньше ребенок попадет в социальную среду, тем меньше рисков в отношении любого экстравагантного воспитания. Если же родители не справляются со своими обязанностями, у ребенка должна быть возможность общаться с бабушками, дедушками и другими родственниками», – пояснил он.

Эксперт также добавил, что помощь может оказать дошкольное образование.

Тренд на «бежевых мам» зародился в соцсетях, где крупные блогеры выбирают для одежды и интерьера преимущественно пастельные тона, например бежевый и молочный. Некоторые родители объясняют это желанием защитить психику детей от перегрузки, другие же указывают на «фотогеничность» пастельного интерьера и одежды.