В Общественной палате РФ предложили ограничить число питомцев количеством детей в семье

Количество крупных домашних животных в семье не должно превышать число детей, и подобную норму следовало бы закрепить на федеральном уровне. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло, его слова приводит «Абзац».

Он отметил, что наличие питомцев в квартире оказывает положительное влияние на развитие ребенка. Оптимальным вариантом, как считает Пожигайло, является присутствие в каждой семье хотя бы одной собаки и одной кошки. При этом максимальное количество животных каждого вида не должно превышать двух.

Пожигайло пояснил, что дети, имея собаку, учатся воспринимать ее не только как партнера для игр, но и как защитника. Ситуации, когда кошка приносит котят, по его мнению, формируют у ребенка правильные рефлексы и желание в будущем создавать собственную семью. С точки зрения психологии это полезно, однако, подчеркнул он, важно избегать случаев, когда животные начинают заменять детям родителей.

В настоящее время количество домашних питомцев регулируется региональным законодательством.