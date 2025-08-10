В Общественной палате РФ поддержали идею вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек

Бабушки и дедушки должны иметь возможность с согласия родителей вписывать внуков в свои паспорта. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, его слова приводит ТАСС.

Ранее уже была выдвинута такая инициатива, и Рыбальченко считает, что к ней стоит вернуться.

Он пояснил, что это облегчило бы старшим членам семьи процесс совместного проживания с внуками и решение различных вопросов, включая медицинские операции при необходимости.

Рыбальченко отметил, что особенно это актуально для многодетных семей, где бабушки и дедушки играют значительную роль в воспитании детей, поскольку родители не всегда могут справиться с этим самостоятельно.

Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты выступает за возвращение обязательных отметок в паспорте о браке и детях, которые были отменены в 2021 году.