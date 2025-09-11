В Общественной палате РФ открылся ситуационный центр по наблюдению за выборами

В Общественной палате России открылся ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами. Об этом сообщают «Известия».

Член ОП Максим Григорьев отметил, что избирательные кампании проходят под контролем на всех уровнях, а к работе центра привлечены волонтеры, которые будут задействованы в течение всего периода голосования.

Он сообщил, что к наблюдению подготовили почти 73 тысячи человек из 56 регионов страны, при этом особое внимание планируется уделять приграничным территориям.

Исполнительный директор Ассоциации независимого общественного мониторинга (НОМ) Алена Булгакова подчеркнула, что методика обучения наблюдателей совершенствуется ежегодно. В нынешнем году основной акцент сделали на повышение их профессионализма, а также на подготовку преподавателей, которые обучают наблюдателей.

По ее словам, в пуле электоральных экспертов насчитывается более 900 специалистов, а сами общественные наблюдатели являются активными участниками избирательного процесса.

Булгакова добавила, что система реагирования на возможные проблемы в ходе голосования отработана и показала свою надежность. В частности, волонтеры учились действовать при перебоях со связью или интернетом.