В Общественной палате РФ назвали основания для лишения родительских прав

Лишение родительских прав в России применяется только как крайняя мера, когда интересы ребенка невозможно защитить другими способами. Об этом РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Лишение родительских прав является крайней мерой и допускается только в случае, если защитить интересы ребенка другим способом невозможно. Правовые основания лишения родительских прав установлены статьей 69 СК РФ», – отметил он.

По словам Машарова, родители могут быть лишены прав, если они без уважительных причин отказываются забрать ребенка из роддома, медицинской, образовательной или социальной организации, либо злоупотребляют своими правами.

«Родители, или один из них, могут быть лишены судом родительских прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их здоровье, о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении», – уточнил представитель ОП.

Он добавил, что основанием также могут стать хронический алкоголизм или наркомания, подтвержденные медицинскими документами, а также умышленные преступления против жизни и здоровья детей, второго родителя или членов семьи.

«Под злоупотреблением родительскими обязанностями понимается использование своих прав в ущерб интересам детей, например создание препятствий к получению ими общего образования, вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств или психотропных веществ», – пояснил Машаров.

Кроме того, лишение прав возможно в случаях жестокого обращения с детьми, включая физическое и психическое насилие, а также покушение на половую неприкосновенность.

Машаров подчеркнул, что восстановление в правах допускается и предусмотрено статьей 72 Семейного кодекса РФ и возможно при изменении поведения, образа жизни или отношения к воспитанию ребенка, при этом для восстановления необходимо подать иск в суд.