В Общественной палате РФ напомнили о штрафах для водителей, объезжающих пробки по обочине

Водителям напомнили о штрафах за езду по обочине – даже в случаях, когда таким образом пытаются объехать пробку. Нарушение обойдется в 2 250 рублей, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Конец августа традиционно сопровождается ростом автомобильного трафика в Москве и других крупных агломерациях: горожане возвращаются из отпусков и с дач, что вызывает увеличение числа пробок. Однако использовать обочину для их объезда не разрешается.

«Нет», – заявил Машаров, отвечая на вопрос о законности обгона по обочине. «Штраф за езду по обочине составляет 2 250 рублей (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ)», – добавил он.

При этом, как отметил член ОП РФ, повторный выезд на обочину наказывается так же, как и первый, поскольку в КоАП не предусмотрено отдельного наказания за повторное нарушение.

Машаров уточнил, что движение по обочине в принципе запрещено. Исключения возможны лишь в случаях ДТП, коммунальной аварии или иных препятствий, перекрывающих проезжую часть. Кроме того, наказание не грозит тем, кто выезжает на обочину для остановки или задевает ее при развороте.