В Общественной палате предложили признавать трудных подростков полностью дееспособными

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ужесточить наказание для подростков, которые совершают насильственные преступления. Он считает, что таких несовершеннолетних нужно принудительно признавать полностью дееспособными – то есть приравнивать к взрослым и судить по тем же законам. Об этом он заявил ТАСС.

Поводом стала история в Липецкой области: двое юношей 16 и 17 лет избили пожилого прохожего ради видео для соцсетей. Суд дал им два года условно, но дело вызвало общественный резонанс. Рыбальченко отметил, что подобные наказания слишком мягкие и не остановят других подростков.

Он подчеркнул, что сейчас эмансипация (признание подростка полностью дееспособным) возможна только добровольно – например, если он работает по трудовому договору, ведет бизнес или вступает в брак. Эмансипация производится по решению органов опеки с согласия родителей или по решению суда. Рыбальченко предлагает сделать ее принудительной для тех, кто совершает тяжкие преступления против жизни и здоровья.