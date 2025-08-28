В Общественной палате предложили индексировать выплаты многодетным на погашение ипотеки
Размер выплаты многодетным семьям на погашение ипотечных кредитов необходимо начать индексировать, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
С 2019 года сумма господдержки составляет 450 тыс. рублей и остается неизменной.
«Мы должны пересмотреть ситуацию, связанную с отсутствием индексации субсидий на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка, которое с 2019 года остается на том же уровне – 450 тысяч рублей. Да, в некоторых регионах она увеличена до 1 миллиона рублей, но индексация не осуществляется», – отметил Рыбальченко.
По его словам, особенно важно увеличить поддержку в регионах с низкой рождаемостью, а также на Дальнем Востоке. Там, считает он, выплаты должны составлять 1 млн рублей.