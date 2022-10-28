В Общественной палате ответили на вопросы жителей РТ о коррупции в сфере ритуальных услуг

В общественной палате РТ сегодня провели прием граждан по вопросам коррупции в сфере ритуальных услуг. Помимо горячей линии, вопросы и обращения татарстанцев также принимали через интернет-приемную Общественной палаты. О том, с какой целью проводится просвещение жителей Татарстана в сфере ритуальных услуг, рассказал председатель комиссии Артур Мустаев.

Вопросы от жителей республики сегодня выслушали представители различных ведомств и министерств: сотрудники Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, Прокуратуры Татарстана, Минздрава РТ, УЭБ и ПК МВД по РТ и др.

Первой с вопросом в приемную обратилась жительница Ютазинского района, она хотела выяснить, законно ли за плату расширять участок для захоронения на кладбище.

«Место на кладбище предоставляется бесплатно, но вы оплачиваете услуги. Я так понимаю, что вам предлагают либо установить ограду большего размера, либо провести заливку бетоном соседнего захоронения. Соответственно, это услуги, которые должны оплачиваться», – ответил заместитель начальника по организации ритуальных услуг Казани Ленар Абдуллин.

Все вопросы проходили через тщательное обсуждение между участниками приема, чтобы оказать как можно более квалифицированную помощь звонящим.