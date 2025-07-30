В Общественной палате РФ объяснили, как не допустить абортов и разводов в России

В России не будет абортов и разводов, неполных семей и неплательщиков алиментов, а также повысится коэффициент рождаемости, если люди под традиционными ценностями будут понимать создание семьи и рождение детей. Об этом заявил первый зампредседателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Павел Пожигайло, чьи слова приводит «Радио 1».

Ранее более половины россиян, как показал опрос ВЦИОМ, выступили за сохранение традиционных ценностей. Причем 88% россиян считают, что в семье должны быть дети. По мнению 49% опрошенных, в семье должно быть минимум три ребенка.

«В России 1,5 млн абортов, это седьмое место в мире по их количеству. Разводов больше, чем браков. 8 млн детей живут в неполных семьях, без папы или без мамы. В стране 5 млн неплательщиков алиментов, а коэффициент рождаемости – меньше 1,4, то есть на 1 млн человек в год мы убываем. Вот она, суровая статистика. Если бы большинство людей действительно понимали под традиционными ценностями создание семьи, рождение детишек, этого не было бы», – сказал он.

Пожигайло подчеркнул, что самое большое счастье для человека – это любимая семья и дети. У него самого, в свою очередь, восемь детей от одной жены. Сейчас их старшему ребенку уже 24 года, а младшему – пять лет.

«Все остальное – деньги, положение, карьера – полная ерунда», – подчеркнул он.

Пожигайло добавил, что читает лекции студентам и пытается донести до студентов мысль о том, что они зачастую за счастье принимают удовлетворение страсти. Однако страсть – это несчастье, заверил он.

При этом, по его словам, он часто замечает, что молодые люди нередко говорят о желании создать семью, родить детей, но на деле живут как жили. «Вот это меня беспокоит», – отметил Пожигайло.