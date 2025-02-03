В обществе глухих РТ назначен новый председатель

1 февраля в офисе Татарского реготделения ОООИ ВОГ (Казань, ул. Кул Гали, 24) прошла 35-я отчетно-выборная конференция, где поучаствовали 36 делегатов из 38 возможных. Среди почетных гостей - замминистра труда РТ Адель Мубаракшин, Президент ВОГ – Александр Бочков, начальник отдела развития реготделений ВОГ – Екатерина Соколова, корреспондент еженедельника «Моя газета. Татарстан» (Казань) – Влажимир Гаранин.

Как сообщает пресс-служба общества глухих РТ, в связи с истечением срока полномочий временного ИО председателя ТРО ОООИ ВОГ Ольги Осетриной, а также коллегиальных органов управления Обществом новым председателем ТРО ОООИ ВОГ стала Ирина Доронина. За нее отдали голос 23 делегата конференции.

Ирина Доронина Фото: © пресс-служба общества глухих РТ

В новый состав правления вошли: Ирина Доронина – председатель ТРО ВОГ, Ольга Осетрина – председатель Совета ветеранов ТРО ВОГ, Ильмира Уразбаева – специалист по работе с инвалидами по слуху, Эльвира Фасхутдинова – специалист по работе с инвалидами по слуху, Анна Сафина – зампредседателя Набережночелнинского местного отделения ВОГ, Елена Волкова – председатель Альметьевского местного отделения ВОГ, Равия Некрылова – делегат от ТРО ВОГ.

Новый состав контрольно-ревизионной комиссии: Лейсан Миннеханова - делегат от ТРО ВОГ, Алсу Миндубаева – делегат от ТРО ВОГ, Олег Дзиов – делегат от ТРО ВОГ.

Отчёт о деятельности председателя за указанный период был признан удовлетворительным. Делегаты также положительно оценили отчёт Контрольно-ревизионной комиссии (КРК).

Доронина – председатель ТРО ОООИ ВОГ. Глухая с рождения. Свободно владеет русским жестовым языком. Получила высшее образование в Академии управления «ТИСБИ», дополнительное образование – в Московском государственном лингвистическом университете и в Казанском (Приволжском) федеральном университете. С 2023 и по настоящее время учится в магистратуре в Казанском (Приволжском) федеральном университете.

С сентября 2011 года по февраль 2012-го она работала бухгалтером в ателье. С февраля 2012 года по настоящее время работает специалистом по учебно-методической работе 1 категории Казанского учебно-исследовательского и методического центра профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Еще Доронина является активисткой и членом ВОГ с 2008 года. Осуществляла помощь обществу глухих в проведении мероприятии, такие как: Международный день жестового языка, декада инвалидов, утренник для детей. Ведет книжный клуб и лекции по русскому языку. Была координатором группы волонтеров на III Всероссийском фестивале жестового языка в ДК «Сайдаш» в Казани.

За многолетнюю общественную деятельность имеет десятки благодарностей, включая почетную грамоту от ТРО ВОГ за многолетнюю и добросовестную работу и активную общественную деятельность среди инвалидов по слуху.