В общем объеме ВРП Татарстана добыча полезных ископаемых занимает 26%

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Согласно оценке, объем валового регионального продукта Татарстана по итогам 2023 года составит 3 887,4 млрд рублей, или 102% к 2022-му. Об этом на заседании Кабмина заявил заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

По словам докладчика, в общем объеме ВРП добыча полезных ископаемых занимает 26%, обрабатывающие производства — 17,5%, оптовая и розничная торговля — 10,4%, строительство — 7,7%, транспортировка и хранение — 5,6%, сельское хозяйство — 4,3%.

Промышленное производство, по оценке 2023 года, занимает в удельном весе экономики 45,7%. Шагиахметов рассказал о постоянном росте объема отгруженной продукции: если по итогам этого года показатель ожидается на уровне 4 490,8 млрд рублей, то в 2024-м он составит 4 721,9 млрд, в 2025-м — 5 104,0, а в 2026 году — 5 379,8 млрд рублей.

Прогноз в сфере промышленности будет выполнен благодаря ряду факторов — это обеспечение бесперебойной работы предприятий, их обеспеченность сырьем, материалами и компонентами, сохранение безопасности и обеспечение устойчивой работы оборудования, выстраивание эффективной логистики, развитие рынков сбыта и повышение производительности труда.

Министр сообщил, что в республике используются все меры федеральной и республиканской поддержки предприятий. В 2023 году на поддержку системообразующих предприятий было выделено 32,8 млрд рублей. На поддержку МСБ предусмотрено 49 млрд рублей.

Предприятия и организации Татарстана продолжают налаживать новые кооперационные связи, перестраивают логистические цепочки и работают над импортозамещением, подытожил Шагиахметов.

Заседание провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин, в мероприятии приняли участие Раис Рустам Минниханов, Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба руководителя республики.