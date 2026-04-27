В общегородском субботнике в Казани приняли участие около 50 тыс. человек

Фото: презентация председателя комитета внешнего благоустройства Казани Альберта Шайнурова

В Казани в рамках двухмесячника санитарной очистки и благоустройства 25 апреля прошел общегородской субботник. В нем приняли участие более 50 тыс. человек. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета внешнего благоустройства города Альберт Шайнуров.

Он уточнил, что за день приведены в порядок 1,4 млн кв. м дорог и 1,5 млн кв. м зеленых зон, ликвидированы 14 несанкционированных свалок, вывезено более 9 тыс. кубометров мусора. В порядок приведены почти 2 тыс. дворов.

Работы велись во всех районах города: очищали прибрежные зоны, лесополосы, промышленные территории и дворы. В парках Урицкого и «Савиново» высадили более 100 сибирских кедров.

По словам Шайнурова, субботник стал частью двухмесячника санитарной очистки и благоустройства, стартовавшего 1 апреля. За это время в Казани уже привели в порядок более 17 млн кв. м дорог, а также тысячи элементов городской инфраструктуры.

«Мы привыкли гордиться чистым городом. Это одна из наших «фишек», которую замечают все гости Казани. Спасибо еще раз всем, кто вышел на субботник, кто бережно относится к чистоте, не бросает мусор мимо урны и воспитывает детей в уважении к чужому труду. Вместе мы делаем наш город комфортнее, благоустроеннее и чище», – поблагодарил участников субботника мэр Казани Ильсур Метшин.