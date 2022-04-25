Более 10 тыс. жителей Нижнекамска стали участниками республиканского субботника

В центральном республиканском субботнике 23 апреля в Нижнекамске приняли участие свыше 10 тыс. человек. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома города Юрий Болтиков.

«Это работники управлений культуры, здравоохранения, образования и дошкольного образования, волонтеры, студенты, персонал городских парков и скверов, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, администрации города, промышленные предприятия», — отметил докладчик.

Болтиков добавил, что от учебных заведений на очистку города вышли более 5 тыс. человек, от предприятий — свыше 2 тыс. заводчан.

В уборке было задействовано около 100 единиц техники. На полигоны ТБО отправлено более тысячи кубометров мусор. Его вывоз продолжает МУП «КПБ».

Болтиков выразил благодарность всем активным нижнекамцам за «социально проявленную активность». В заключение он призвал садоводов привести свои СНТ в надлежащий вид к майским праздникам.