В обновленном ЗАГСе Алексеевского района сыграли первую свадьбу

Отдел ЗАГС Алексеевского района Татарстана открылся после капитального ремонта. В учреждении после обновления прошла первая церемония бракосочетания. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Здание площадью более 200 кв. метров было построено и введено в эксплуатацию в 2008 году. В конце 2025 года был начат капитальный ремонт помещения. В ЗАГСе после обновления состоялась первая церемония бракосочетания Сергея и Лилии Спириных», – рассказали в пресс-службе.

Глава Алексеевского района Сергей Демидов и начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова пожелали молодой семье крепкого союза, семейного счастья и благополучия. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров, депутат Госдумы РФ, председатель комитета Госдумы Олег Морозов, депутат Госдумы РФ Айдар Метшин, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«В татарстанских семьях, основанных на фундаменте традиционных культурных ценностей, обычаев и традиций, семья и брак имеют высокий статус. Регистрация брака для большинства молодежи – это не просто красивое, запоминающееся событие, а осознанный выбор, к которому они готовятся взвешенно, с трепетом и ответственностью», – отметила Эльвира Ахметова.

В Татарстане работает 47 ЗАГСов. За год зарегистрировано более 24 тыс. браков, что на 1,7 % больше, чем годом ранее. В республике уделяется большое внимание поддержке молодых и многодетных семей. Созданы условия, чтобы семьи могли уверенно планировать свое будущее: предоставляются меры социальной и финансовой поддержки.