В обновленном ЗАГСе Алексеевского района сыграли первую свадьбу
Отдел ЗАГС Алексеевского района Татарстана открылся после капитального ремонта. В учреждении после обновления прошла первая церемония бракосочетания. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления ЗАГСа Кабмина РТ.
«Здание площадью более 200 кв. метров было построено и введено в эксплуатацию в 2008 году. В конце 2025 года был начат капитальный ремонт помещения. В ЗАГСе после обновления состоялась первая церемония бракосочетания Сергея и Лилии Спириных», – рассказали в пресс-службе.
Глава Алексеевского района Сергей Демидов и начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова пожелали молодой семье крепкого союза, семейного счастья и благополучия. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров, депутат Госдумы РФ, председатель комитета Госдумы Олег Морозов, депутат Госдумы РФ Айдар Метшин, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
«В татарстанских семьях, основанных на фундаменте традиционных культурных ценностей, обычаев и традиций, семья и брак имеют высокий статус. Регистрация брака для большинства молодежи – это не просто красивое, запоминающееся событие, а осознанный выбор, к которому они готовятся взвешенно, с трепетом и ответственностью», – отметила Эльвира Ахметова.
В Татарстане работает 47 ЗАГСов. За год зарегистрировано более 24 тыс. браков, что на 1,7 % больше, чем годом ранее. В республике уделяется большое внимание поддержке молодых и многодетных семей. Созданы условия, чтобы семьи могли уверенно планировать свое будущее: предоставляются меры социальной и финансовой поддержки.