В обновленном ЦУМе появится музей самоваров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В обновленном Центре уникального мастерства (ЦУМе) в Казани появится музей самоваров. Сегодня журналисты побывали на экскурсии по комплексу и осмотрели будущую экспозицию. Она включает более 100 экземпляров из России и других стран – от самоваров XVIII века до редких образцов из Америки и Франции.

«Я собирал эти самовары с 2012 года, чтобы наши дети и внуки могли видеть, что производили в России», – рассказал коллекционер Рустем Ахмедзянов.

Среди экспонатов есть уникальные предметы: например, самовар «Виноградная лоза» с декоративными ручками, модели времен царской России с серебрением, самовар-избушка, а также редкие экземпляры из Франции и Соединенных Штатов. В коллекции также представлены подстаканники, чайники и другие предметы чайной культуры.

Музей позволит жителям и туристам познакомиться с историей русского чаепития и мастерством изготовления самоваров, сохранившимся на протяжении столетий.