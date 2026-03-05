В обновленном ЦУМе откроется шоурум КАЗГИКа с этническими костюмами и сувенирами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В обновленном Центре уникального мастерства в Казани создадут кластер КазГИК с тремя функциональными зонами: интерактивные мастер-классы, шоурум и зона квестов. Сегодня журналистам показали будущие пространства и рассказали о планах на новые образовательные и культурные проекты.

В шоуруме КАЗГИКа преподаватели и студенты будут демонстрировать готовые изделия ручной работы: войлочные и керамические сувениры, ткацкие изделия, а также костюмы с элементами татарской культуры. Посетители смогут не только посмотреть работы, но и сделать заказ на индивидуальный пошив.

В зоне квестов посетители смогут участвовать в тематических интерактивных играх, которые познакомят с традициями Татарстана.

«В первую очередь это будут тематические квесты, направленные на сохранение и трансляцию культурного наследия Республики Татарстан, Поволжья, России в целом. Сегодня мы много говорим о Годе народного единства, которому дали старт в 2026 году. Как предтеча у нас уже были тематические разработки культурного квест-квартала», – отметила заведующая кафедрой этнохудожественного творчества и музыкального образования, кандидат наук, доцент Мадина Махмутова.

Она также подчеркнула, что квест сегодня – одна из форм, которые могут быстро и увлекательно рассказать о традициях Татарстана.

Помимо этого, еще один вуз, Казанский федеральный университет, представит в ЦУМе образовательные программы и лабораторию Института дизайна и пространственных искусств. В ней студенты смогут создавать прототипы объектов для серийного производства, а после – воплощать их на современном оборудовании.

«Мы видим, что люди голосуют рублем – это заказчики, которые делают реальные заказы, а также федеральный центр, который выделяет финансирование на стартапы наших молодых дизайнеров», – подчеркнула директор института Карина Набиуллина.

ЦУМ откроется для посетителей в ближайшие месяцы и станет пространством, где традиционные ремесла, образовательные проекты и интерактивные технологии объединены в единую культурную и образовательную среду.