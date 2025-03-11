В обновленной КРК «Пирамиде» впервые пройдет ночное мероприятие от фестиваля НУР

Организаторы международного фестивля медиаискусства НУР объявили локацию своего ночного мероприятия ТОН, которое пойдет за два месяца до пятого фестиваля.

Ею стал обновленный культурно-развлекательный центр «Пирамида», переживший реновацию в прошлом году. Культурно-развлекательного комплекс, открытый в 2002 году, в «нулевых» уже был одним из центров ночной жизни столицы Татарстана. Культурный центр обновили перед саммитом глав БРИКС, который проходил в Казани осенью. Там обновили фасад здания, переосмыслили холл и территорию вокруг комплекса, а также заменили аппаратуру, улучшив аккустику. В дни саммита там показывали номера для супруг глав государств.

Фото: пресс-служба НУР

Организаторы НУР обещают, что ТОН раскроет весь потенциал обновленной площадки, задействуя свет и обновленное звуковое оборудование.

Событие пройдет 15 марта. Подробности – в социальных сетях фестиваля.