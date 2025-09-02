В обновление коммунальных объектов Татарстана за год вложат 11,7 млрд рублей

В 2025 году в Татарстане на реконструкцию и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры выделили 11,7 млрд рублей. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин.

Примерно 8,5 млрд из этой суммы – финансирование в рамках республиканской программы, запущенной по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова.

На модернизацию коммунальной инфраструктуры по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Татарстане выделили 3,16 млрд рублей. Из этой суммы 1,66 млрд республика получила из федерального бюджета. На эти средства обновят 36 объектов в шести муниципалитетах и заменят 99 километров инженерных сетей.

По республиканской программе Раиса Татарстана работы затронут 100 объектов инженерной инфраструктуры. Заменят 269 километров коммунальных сетей.

На данный момент работы, запланированные на 2025 год, выполнены на 75%. Строительно-монтажные работы завершены на 57 объектах.

«Целевой показатель, которого мы должны достичь до 2030 года по замене инженерных сетей в процентном соотношении, – менять ежегодно 2,5% от общего количества сетей», – отметил Шайдуллин.