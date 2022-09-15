Школьники сняли на видео ястреба, устроившего обед в одном из казанских дворов

Ястреб-перепелятник поймал голубя сегодня в одном из казанских дворов. Во время трапезы его сняли на фото и видео казанские школьники.

«Это крупный хищник, который встречается в городе нечасто. Он обитает в лесах. Во двор его, скорее всего, привлекла кормовая база. Сначала он выщипывает у добычи перья, а потом отделяет от тушки большие куски и глотает», – рассказал «Татар-информу» завкафедрой Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, председатель Казанского отделения Союза охраны птиц России, профессор Ильгизар Рахимов.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Собеседник отметил, что в последнее время хищники стали чаще залетать во дворы жилых домов. Они уже привыкли и не боятся людей.

«Это очень осторожная птица. Удивительно, что она дала себя заснять. Скорее всего, была голодной», – добавил орнитолог.