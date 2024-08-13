В объединении «Мәрхәмәт – Милосердие» рассказали, с какими вопросами обращаются в РТ

В Татарстане депутаты Государственного Совета активно взаимодействуют с населением, отвечая на многочисленные запросы и предложения граждан. Наиболее частые обращения касаются благотворительной помощи, поддержки военнослужащих и их семей, а также социальных инициатив. Об этом во время подведения итогов действий мер социальной поддержки граждан, участников СВО и их семей рассказала руководитель объединения женщин-депутатов Государственного Совета Республики Татарстан «Мәрхәмәт — Милосердие» Алсу Набиева.

«Наше депутатское объединение носит название "Мәрхәмәт — Милосердие", поэтому к нам часто обращаются с просьбами о благотворительной помощи. Например, сейчас, в преддверии 1 сентября, поступает много запросов на помощь в приобретении школьной формы для малообеспеченных семей. Мы также помогаем выпускницам с платьями для выпускного вечера, содействуем в организации летнего отдыха и обучения детей, а также в трудоустройстве подростков», — пояснила Алсу Набиева.

Особое внимание объединение уделяет работе с военнослужащими, ветеранами боевых действий и их семьями. «До создания фонда "Защитники Отечества" мы получали множество обращений по вопросам СВО. Внутри нашего депутатского объединения была сформирована специальная рабочая группа, проводились "горячие линии". После появления фонда мы продолжили сотрудничество с социальными координаторами в районах», — отметила Набиева.

Значительный интерес у жителей республики вызвал фотопроект «Жены героев», посвященный женщинам Татарстана, чьи мужья служат Родине. «Мы организовали несколько фотосессий и выставок. Совместно с Министерством образования РТ мы также работаем над организацией встреч наших героев со школьниками и студентами, чтобы молодежь могла видеть положительные примеры. Сейчас реализуется замечательный фотопроект, посвященный детям героев Татарстана», — подвела итог Алсу Набиева.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru. Заключить контракт с Министерством обороны РФ можно в любом городе или районе республики. Для этого необходимо оставить заявку по телефонам: 8 (800) 222-59-00 (для жителей Татарстана и других регионов РФ), 117 (для жителей РТ), прийти в военкомат или пункт отбора.