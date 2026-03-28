Происшествия 28 марта 2026 14:48

В ОАЭ уничтожили военный склад, где находилось два десятка украинцев

В Дубае был уничтожен военный склад, где находилось порядка двух десятков украинцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари.

«Находившийся в Дубае с целью помощи армии США связанный с государством Украина склад систем борьбы с БПЛА, где также находился 21 украинец, стал целью комбинированной операции ВКС и ВМС КСИР и был уничтожен», – сказал он.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские военнослужащие уже находятся на Ближнем Востоке и помогают перехватывать иранские беспилотники. В свою очередь Тегеран заявил, что из-за вмешательства Украины в войну ее территория стала законной военной целью Ирана.

#иранская ядерная программа #Иран #Украина
