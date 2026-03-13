news_header_top
Происшествия 13 марта 2026 12:14

В ОАЭ туриста из Великобритании задержали за съемку ракет

В ОАЭ за съемку ракет задержали британского туриста из Лондона, пишет Telegraph.

Как сообщает издание, за съемкой ракет мужчину, предположительно, заметили сотрудники местной полиции. При этом неизвестно, выложил ли он отснятые материалы в сеть.

Сейчас задержанному помогают волонтеры. Согласно законодательству ОАЭ, если будет доказан факт публикации материалов, угрожающих общественному порядку, мужчину могут оштрафовать на 77 тысяч долларов либо назначить ему тюремный срок.

#ОАЭ #Великобритания #Иран
