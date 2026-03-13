В ОАЭ туриста из Великобритании задержали за съемку ракет

В ОАЭ за съемку ракет задержали британского туриста из Лондона, пишет Telegraph.

Как сообщает издание, за съемкой ракет мужчину, предположительно, заметили сотрудники местной полиции. При этом неизвестно, выложил ли он отснятые материалы в сеть.

Сейчас задержанному помогают волонтеры. Согласно законодательству ОАЭ, если будет доказан факт публикации материалов, угрожающих общественному порядку, мужчину могут оштрафовать на 77 тысяч долларов либо назначить ему тюремный срок.