В ОАЭ стартует чемпионат мира по борьбе на поясах с участием спортсменов из Татарстана

Фото: Салават Камалетдинов / ИА "Татар-информ"

Сегодня спортсмены из Татарстана в составе сборной России прибыли в ОАЭ на чемпионат мира по борьбе на поясах. Соревнования проходят в ОАЭ в Фуджейре.

В этом году в мировом первенстве встретятся рекордные 350 мастеров ковра из 35 стран мира. Так что высокий уровень конкуренции участникам обеспечен.

Представители из России являются одними из фаворитов данного международного турнира. Российскую сборную представляют: Алексей Абрамов, Ильнар Закиров, Илназ Рамазанов, Айнур Нургалиев, Радик Салахов, Тимур Латипов, Эльдар Хамитов и другие. Среди женщин выделяется Анастасия Грачева. Каждый из спортсменов имеет высокие шансы побороться за золотые медали.

Чемпионат мира по борьбе на поясах пройдет в Фуджейре (ОАЭ) в комплексе имени шейха Зайеда (Zayed Sports Complex) с 26 по 29 ноября 2025 года.