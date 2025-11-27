В ОАЭ стартовал чемпионат мира по борьбе на поясах с участием спортсменов из Татарстана

Сегодня в столице спортивной жизни ОАЭ Фуджейре состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по борьбе на поясах.

Напомним, в турнире принимают участие спортсмены из Татарстана в составе национальной сборной России.

Соревнования очень масштабные по числу участников и превышают 300 человек из 35 стран мира, что является рекордом мирового первенства.

Соревнования стартуют с предварительных поединков по вольному стилю во всех весовых категориях. Отобравшиеся участники продолжат состязания в полуфинальной и финальной стадиях.

Сборная России является одним из фаворитов турнира в том числе за счет представителей из Татарстана.

Чемпионат мира по борьбе на поясах пройдет в Фуджейре (ОАЭ) в комплексе имени шейха Зайеда (Zayed Sports Complex) с 26 по 29 ноября 2025 года.