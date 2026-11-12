В ОАЭ предложили перевести на арабский настольную игру из Татарстана

Авторскую настольную игру «Путь к родительству», созданную преподавателями Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, предложили перевести на английский и арабский языки. Разработку планируют адаптировать для молодежи Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в Российском обществе «Знание».

Авторы проекта – лекторы Общества «Знание», доценты КИУ Надежда Ванюхина и Маргарита Филатова-Сафронова – представили игру зарубежным коллегам в ходе просветительской поездки. Они посетили медицинский центр Burjeel Medical City и Университет Абу-Даби, где рассказали о деятельности российского просветительского общества и возможностях международного сотрудничества.

Игра «Путь к родительству» направлена на формирование осознанного отношения к созданию семьи, развитие семейных ценностей и понимание родительской ответственности. Ее образовательный формат заинтересовал психиатров и клинических психологов медицинского центра.

В частности, директор Центра генетики и редких заболеваний, консультант по клинической генетике, профессор Айман эль-Хаттаб предложил перевести игру на английский и арабский языки, чтобы использовать ее в работе с молодежью Эмиратов.

«Осознанное родительство – это фундамент, на котором строится благополучие будущих поколений. Через игру мы говорим с молодежью о семейных ценностях на понятном им языке, помогаем задуматься о родительской ответственности еще до того, как они создадут семью. Именно поэтому нам важно масштабировать проект – и выход на международный уровень здесь очень значим», – отметила Надежда Ванюхина.

Также преподаватели обсудили с руководством и профессорско-преподавательским составом Университета Абу-Даби перспективы совместных проектов. Особый интерес зарубежных коллег вызвали темы семейной психологии и просветительской работы с молодежью.

«Обмен опытом просветительской деятельности с зарубежными коллегами – это возможность не только рассказать о наших практиках, но и увидеть, как похожие задачи решаются в других странах. Такой диалог обогащает обе стороны и открывает новые точки роста для совместных проектов», – поделилась Маргарита Филатова-Сафронова.

Поездка Надежды Ванюхиной и Маргариты Филатовой-Сафроновой состоялась в рамках стажировки в ОАЭ. Помимо просветительских встреч, они познакомились с работой медицинских и образовательных организаций страны.