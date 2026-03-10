news_header_top
Происшествия 10 марта 2026 15:51

В ОАЭ нефтеперерабатывающий завод приостановил работу из-за атак беспилотников

Нефтеперерабатывающий завод в городе Эр-Рувайс в ОАЭ в рамках меры предосторожности приостановил работу после атаки БПЛА. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, в результате атаки БПЛА на территории промышленной зоны, где расположен объект, возник пожар. По предварительной информации, речь идет о заводе, принадлежащем Национальной нефтяной компании Абу-Даби.

В настоящее время специалисты компании проводят оценку ущерба от атаки БПЛА.

#ОАЭ #атака БПЛА
Новости партнеров