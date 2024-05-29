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В Нью-Мексико разбился экспериментальный истребитель F-35
В американском штате Нью-Мексико произошла авиакатастрофа с участием экспериментального истребителя F-35, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, разбившийся самолет являлся опытным образцом истребителя F-35, переданным военным авиационной компанией Lockheed Martin.
Инцидент произошел, когда истребитель совершал перелет на военно-воздушную базу в Южной Калифорнии. По сообщениям, пилот был вынужден катапультироваться и получил серьезные травмы, в связи с чем был госпитализирован.
По факту крушения будет проведено расследование для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего.
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