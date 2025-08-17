news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 17 августа 2025 14:27

В Нью-Йорке в районе Бруклин произошла стрельба, есть погибшие

Читайте нас в
Телеграм

В результате стрельбы в районе Бруклин в Нью-Йорке погибли три человека, еще восемь получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.

Ранее издание Sun сообщало, что минимум семь человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями после инцидента, произошедшего в ночь на воскресенье.

Как уточняет New York Post, стрельба была открыта несколькими неизвестными возле ресторана в Бруклине. Все пострадавшие были доставлены в больницы, однако информация об их состоянии на данный момент не разглашается. Полиция ведет расследование и устанавливает личности подозреваемых.

#Америка #стрельба
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Дипломатическая победа России: итоги долгожданной встречи Путина и Трампа

Дипломатическая победа России: итоги долгожданной встречи Путина и Трампа

16 августа 2025
Встреча на Аляске: что пишут мировые СМИ о переговорах Путина и Трампа

Встреча на Аляске: что пишут мировые СМИ о переговорах Путина и Трампа

16 августа 2025