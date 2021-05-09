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Ру Тат
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9 мая 2021  10:52

В Нью-Йорке провели шествие в честь Дня Победы

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«Русская молодежь Америки» организовала в Нью-Йорке шествие в честь Дня Победы — русскоязычные жители Нью-Йорка прошли по Манхэттену и Бруклину с фотографиями родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

Участники акции под музыку военных лет прошли около двух километров от станции «Сити-холл» на Манхэттене к Кэдман-плаза в Бруклине, где расположен мемориал участникам Второй мировой войны.

Шествие завершилось возложением цветов к мемориалу на Кэдман-плаза, собрав по пути около ста человек.

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