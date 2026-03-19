В Нью-Дели обсудили создание единого туристического пространства городов БРИКС

В Нью-Дели в рамках Генеральной ассамблеи Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС прошла сессия «Города в движении», посвященная развитию туризма и межрегиональному сотрудничеству. Участники обсудили формирование новой архитектуры международного туристического взаимодействия.

Модератором сессии выступила советник мэра Казани по делам Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ Дарья Санникова. Она отметила роль городов в создании единого пространства гостеприимства.

«Было особой честью представлять Казань – гастрономическую столицу России – и говорить о том, как города БРИКС могут стать единой, живой экосистемой гостеприимства», – подчеркнула она.

В ходе обсуждения участники представили практические подходы к развитию туристической инфраструктуры. Речь шла о синхронизации событийных календарей, создании совместных туристических продуктов, интеграции культурного наследия, гастрономии и технологий, а также формировании единых стандартов качества.

В дискуссии приняли участие представители российских регионов, включая Тульскую область, Татарстан, Башкортостан и Краснодар, а также эксперты из Индии и Непала. Особое внимание уделили обмену опытом и развитию совместных проектов в сфере туризма и гостеприимства.

По итогам сессии был подписан меморандум о сотрудничестве, который предусматривает создание единой событийной сети городов БРИКС и развитие механизмов продвижения туристических направлений.

«Меморандум – это живая платформа сотрудничества, которая начнет приносить результат в ближайшее время. BRICS это ведь не только экономика. Это доверие. Это мосты. Это движение городов навстречу друг другу. И это движение уже началось», – заявила Дарья Санникова.

Ожидается, что синхронизация фестивалей, форумов и культурных мероприятий позволит привлечь дополнительные туристические потоки в города-участники. Информация о ключевых событиях будет размещаться на сайте Ассоциации с последующим обновлением и расширением.