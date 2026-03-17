В Нью-Дели анонсировали международный конкурс на создание туркластера в Казани

В Казани планируют провести международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции туристического кластера у озера Средний Кабан. Об этом стало известно на заседании Комитета по архитектуре и городскому развитию Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС в Нью-Дели, передает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Инициаторами проекта выступают группа компаний «Агна груп» и мэрия Казани. Проект одобрен Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Реализация кластера предполагается за счет частных инвестиций, при этом благоустройство набережных будет профинансировано из бюджета республики.

Туристический кластер разместится в районе улиц Назарбаева и Технической и станет новой площадкой для делового туризма и международных мероприятий. В его состав войдут гостиницы с возможностью принимать до 150 тыс. гостей в год, ресторанный кластер с общественными пространствами, а также деловая инфраструктура.

Как ожидается, конкурс привлечет ведущие российские и зарубежные архитектурные бюро. Прием заявок планируется объявить весной 2026 года, после чего проект-победитель представят жителям города.

Кроме того, в рамках заседания сообщили о начале разработки архитектурной концепции обновления Казанского зооботсада. Планируется восстановление исторической оранжереи, ее коллекции и дома Карла Фукса – основателя Казанского зооботсада.

Концепция подразумевает создание на исторической территории зооботсада современного зоопарка и ботанического сада с главной оранжереей, образовательного центра и музея зоологии и ботаники, фуд-зоны, а также парка с круглогодичными событиями. Архитектурный проект планируется подготовить в 2026 году. В первую очередь будет проведен комплексный анализ территории (историко-культурный, градостроительный, ландшафтный) с целью сбора и систематизации полных исходных данных.

Казанский зооботсад является одним из старейших в Европе и в этом году отметит 220-летие со дня основания.