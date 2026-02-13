В НХЛ отреагировали о допуске России на Кубок мира: «Мы готовы к любому сценарию»

Фото: fhr.ru

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дейли ответил на вопрос об участии сборной России по хоккею на этапе Кубка мира-2028.

– Хотел бы прояснить вчерашние слова Гэри Беттмэна о сборной России. Это значит, что на данный момент НХЛ не рассматривает российскую команду в качестве участника следующего Кубка мира?

– На данном этапе это гипотетический вопрос. Мы будем готовы к любому сценарию, – ответил Дейли корреспонденту «Чемпионата».

Сборные команды России отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. На Олимпиаде-2026 в Италии 13 российских спортсменов принимает участи в нейтральном статусе и в семи индивидуальных видах спорта.

Зимние Олимпийские игры проходят в двух городах Италии, в Милане и в Кортине-д`Ампеццо с 6 по 22 февраля.