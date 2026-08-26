В НХЛ опровергли контакты с МОК и ИИХФ по участию России в Кубке мира—2028

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал, велись ли переговоры между лигой, Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея относительно возможного участия сборной России в Кубке мира 2028 года.

Отвечая на вопрос «Чемпионата», Дэйли заявил:

— Нет, мы не общались по этому вопросу.

Таким образом, никаких обсуждений с МОК или ИИХФ на данную тему проведено не было.

Кубок мира — это турнир национальных хоккейных сборных, который проводится в августе или сентябре на аренах Северной Америки и Европы. Ранее соревнование было известно как «Кубок Канады».

На сегодняшний день турнир прошел три раза — в 1996, 2004 и 2016 годах.