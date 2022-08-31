В НХЛ оценили шансы сборной России сыграть на Кубке мира — 2024

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) оценили возможность участия сборной России по хоккею в Кубке Мира 2024 года.

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли поделился мнением о возможном выступлении сборной России на Кубке мира 2024 года.

«Можно будет Кубок мира провести с Россией, учитывая её текущее положение в мире? Это один из моментов, который мы должны взвесить. Что значит участие России? Это участие сборной России или участие русских игроков? Как это можно организовать, если мы решим это сделать?» — заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли подкасте 32 Thoughts.

Также он заявил о планах НХЛ завести в Европе постоянные команды.

«Что касается постоянных инвестиций через 15 лет, то меня постоянно спрашивают, будем ли мы представлены на постоянной основе командами в Европе. Я точно вижу это в будущем, но не могу спрогнозировать, когда именно это случится. Думаю, рынки должны созреть. Инфраструктура в Европе отличается от североамериканской, это является помехой в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе я точно вижу присутствие НХЛ в Европе», — добавил Дэйли.