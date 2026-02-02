В НХЛ оценили качество льда на олимпийской арене в Италии

Фото: nhl.com

Вице-комиссар НХЛ и член правления Зала хоккейной славы Билл Дейли оценил ледовую арену в Милане перед Зимними Олимпийскими играми-2026.

«Мы довольны, что каток пригоден для проведения олимпийского турнира», – сказал Дэйли корреспонденту «Чемпионата».

Первые хоккейные матчи в Милане в рамках ОИ-2026 пройдут 11 февраля между сборными Словакии и Финляндии. Последний раз игроки НХЛ выступали на Олимпиаде в 2014 году в Сочи, то есть 12 лет назад.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.