В НХЛ допустили, что ее игроки могут не принять участие на Олимпиаде в Милане

Фото: iihf.com

Подготовка хоккейной арены к Олимпийским играм-2026 в Милане вызывает серьёзные вопросы у руководства НХЛ. Вице-комиссионер лиги Билл Дэйли в целом выразил осторожный оптимизм, однако допустил жёсткий сценарий, при котором звёзды НХЛ могут не выйти на олимпийский лёд.

Как сообщил инсайдер Эллиотт Фридман, Дэйли заявил, что лёд на арене должен быть готов к 2 февраля и на этом фронте «вроде бы ничего непреодолимого не предвидится». При этом он добавил ключевую оговорку: «Если игроки посчитают, что лёд олимпийской арены небезопасен, мы не поедем».

Это заявление прозвучало на фоне тревожных новостей о строительстве новой арены «Санта-Джулия», которая примет хоккейный турнир. Ранее СМИ сообщали, что возведение арены отстаёт от графика, что уже привело к отмене запланированных тестовых мероприятий.

Ещё одним камнем преткновения остаются стандарты площадки. ИИХФ одобрила проект с размерами 60х26 метров, тогда как в НХЛ играют на катках 60,9х25,9 метра. Хотя это отличие не является критическим для безопасности, оно добавляет нюансов в процесс подготовки.

Дэйли также отметил, что к Олимпиаде 2030 года все подобные проблемы должны быть окончательно решены: «К 2030 году арена Олимпийских игр будет соответствовать стандартам НХЛ». Однако до Игр-2026, на которых ожидается возвращение звёзд НХЛ после двух пропущенных турниров, осталось меньше двух лет, и вопрос качества льда становится для лиги принципиальным.